CAN 2022 : le Cameroun accueille le trophée

Le Président du Comité Local d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations a reçu ce mardi le trophée qui sera remis au vainqueur de la prochaine compétition qui se déroulera au Cameroun. C’est , en sa qualité de Ministre des Sports et de l’Education Physique.Au cours d’une brève cérémonie, le directeur du marketing de TotalEnergies, Adrien Bechonnet, a présenté le trophée en plaqué or, qu’il a décrit comme un symbole de force, de fraternité et de communauté.