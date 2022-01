CAN 2021 - Gabon : Aubameyang et Lemina positifs au Covid-19

Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été testé positifs au Covid-19 à leur arrivée au Cameroun ce jeudi a annoncé à leur sélectionneur Patrice Neveu. Les deux joueurs attendent le résultat d’un test RT-PCR à quatre jours du premier match des Panthères à la Coupe d’Afrique des nations de football. Aubameyang, attaquant d’Arsenal, et Lemina, milieu de terrain de Nice « ont effectué un test PCR de confirmation et sont actuellement à l’isolement dans leur hôtel », a déclaré le sélectionneur, précisant que les joueurs n’avaient « aucun symptôme ».

Une nouvelle qui tombe quelques jours après qu’une vidéo des deux hommes en soirée à Dubaï avait suscité beaucoup de commentaires compte tenu du contexte sanitaire. Une vidéo filmée lors d’une soirée à Dubaï a circulé sur les réseaux sociaux et suscité de nombreux commentaires. On y voit les deux joueurs s’offrir un moment de détente sans respect particulier des gestes barrières à quelques heures de leur départ pour le Cameroun.