CAN 2022 (F) : le Cameroun à un pas de la qualif’

Gabrielle Aboudi Onguéné et ses coéquipières ont déjà un pied au Maroc. Les joueuses de l’équipe nationale du Cameroun ne sont pas loin d’une autre qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue en juillet prochain. Les Lionnes indomptables ont rempli une partie de la formalité ce vendredi en écrasant la Gambie au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (8-0), en match aller du dernier tour.

La leçon de football a tourné à l’humiliation. Le calvaire des Gambienne commence à la deuxième minute. A la réception d’un joli centre de Nchout Ajara, Flora Kameni ouvre le score (1-0). La passeuse voyait ensuite sa frappe s’écraser sur le poteau (12e), avant de trouver finalement le chemin des filets 2-0, 15e). Rose Bella ne met longtemps pour l’imiter (3-0, 27e). Deux minutes plus tard, Flora Kameni s’offrait un doublé (4-0, 29e). En parfaite maitrise, les Camerounaises allaient à la pause avec une confortable avance.

Au retour des vestiaires, les Gambiennes t’étaient de réagir. Mais c’était sans compter sur des Lionnes affamées. D’ailleurs, le changement de gardienne ne va y rien changer. Après avoir résisté pendant 10 minutes, les visiteuses craquent sur un magnifique centre d’Aboudi Onguéné qui permet à Falone Meffoumetou d’inscrire le but du 5-0.

Sans pitié envers les Scorpions Queens, les Lionnes maintiennent la pression et parviennent à percer les filets de Matty Manga trois nouvelles fois : un but de Gladys Tatiana, et un doublé de Ngo Mbeleck.