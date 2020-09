CAN 2022 : Accélération des travaux de construction

L’objectif de la visite était d’évaluer le niveau d’avancement des travaux sur le site et de s’assurer que le délai sera respecté. Le ministre Narcisse Mouelle Kombi était accompagné par le gouverneur de la région Centre, Narseri Paul Bea.

A son arrivée, le ministre a eu une brève séance de travail avec les responsables de la société Magil Construction. Cette séance a été suivie d’une visite guidée du chantier. Narcisse Mouelle Kombi a inspecté les travaux du stade principal, des stades annexes, de la tribune présidentielle embellie, des vestiaires, de la salle de conférence et du centre commercial, entre autres. Dans le stade principal, le gazon est toujours vert. Le ministre a regardé la piste d’athlétisme de l’installation de 60 000 places. Les projecteurs d’éclairage des stades annexes sont maintenant opérationnels. Le ministre Narcisse Mouelle Kombi a salué les entrepreneurs pour leurs efforts et a exprimé l’espoir qu’au moins un des stades annexes sera prêt à être utilisé pour le prochain CHAN 2021.

Le responsable du projet Olembe, Marc Debandt, a déclaré que les travaux sur le terrain de jeu sont terminés et qu’il est prêt à être utilisé. Il a ajouté que la piste d’athlétisme est presque terminée et qu’il ne reste plus qu’à mettre la couverture spéciale. « Les travaux à l’intérieur du bâtiment progressent. La salle de conférence est terminée et nous attendons de faire les installations. De même, la zone présidentielle est avancée. Nous avons installé huit mâts dans les terrains d’entraînement. Les travaux progressent donc bien », a-t-il déclaré. En ce qui concerne l’électricité et l’approvisionnement en eau, Marc Debandt a indiqué que la compagnie d’électricité Eneo a presque terminé ses raccordements et que le raccordement du Stade annexe B est donc opérationnel. Pour le stade principal, la connexion sera finalisée dans les prochains jours. En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, on espère que Camwater effectuera les raccordements définitifs des stades annexes dans les deux prochaines semaines. Marc Debandt a déclaré que Magil Construction fait tout pour respecter la date limite.