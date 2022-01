CAN 2021 : Zambo Anguissa et Hongla suspendus pour les quarts de finale

Déjà sous le coup d’un carton jaune chacun, contre le Cap-Vert pour Zambo Anguissa et contre l’Éthiopie pour Hongla, les deux joueurs ont a nouveau été averti ce lundi soir. Antonio Conceiçao va devoir se composer un nouveau duo au milieu de terrain pour le match physique et compliqué qui s’annonce contre la Gambie. Et ce ne sera pas une mince affaire.