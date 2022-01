CAN 2021 : Vahid Halilhodziç menace - « La prochaine fois, si je ne peux pas, je ne viendrais pas ! »

Connu et reconnu pour son franc-parler jugé parfois excessif, Vahid Halilhodziç a encore fait des siennes lundi à Yaoundé, à l’occasion du point de presse d’avant-match Maroc Gabon.

Après avoir confié ses impressions sur le duel face aux Panthères, le sélectionneur national a adressé un message « amical » aux responsables communication de la CAF : « J’aimerais vous demander s’il vous plaît de bien vouloir communiquer davantage avec notre service médias pour fixer les heures des conférences à l’avance. Nous nous présentons ici alors que les joueurs ont besoin de repos et nous avons des obligations envers l’équipe. C’est la Fédération Royale Marocaine de Football qui paye mon salaire et non la CAF, donc je dois respecter mes engagements envers la sélection… La prochaine fois, si je ne peux pas, je ne viendrais pas ! » a lancé le technicien Franco-bosnien à la responsable de la CAF qui était présente à ses côtés.

Vahid Halilhodziç était visiblement remonté puisque la Conférence de presse a démarré avec du retard, lundi. Le coach avait même applaudi la modératrice de la conférence lorsqu’elle a balbutié son nom de famille au moment de le présenter.