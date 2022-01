CAN 2021 – Tunisie : Wahbi Khazri veut soulever le trophée

La Tunisie va souvent loin à la CAN. Quelle est l’ambition cette année ? « Nous avons envie de la gagner », a répondu Wahbi Khazri à l’AFP. « Lors de la dernière édition nous avons été demi-finalistes, battus par le Sénégal. J’estime que nous étions supérieurs et nous méritions de gagner. Ce serait bien maintenant de nous qualifier pour la finale mais ce ne sera pas facile car il y a de belles équipes en Afrique, où le niveau est de plus en plus relevé ».

L’attaquant tunisien de Saint-Etienne sait que pour atteindre leur objectif, il faudra d’abord passer la phase de groupes. Et autant le dire, la mission s’annonce difficile. « Nous affrontons assez souvent le Mali et la Mauritanie. Nous avions joué le Mali sur la dernière CAN, une très belle équipe avec de nombreux joueurs talentueux évoluant en Europe. Nous avons affronté la Mauritanie en éliminatoires du Mondial. Nous avions été accrochés chez elle. Je ne connais pas du tout la Gambie. À la CAN, aucun match ne peut être pris à la légère », a-t-il avoué.