CAN 2021 : trois journalistes algériens agressés à Douala

Selon le média algérien DZ FOOT, qui a rapporté l’agression sur Twitter, les trois journalistes ont été agressés vers 22h dimanche à la sortie de leur hôtel par « un groupe pour l’heure non identifié et en possession d’armes blanches ».Les journalistes qui ont réussi à s’échapper ont été blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Leurs agresseurs sont repartis avec quelques effets personnels, des téléphones mobiles et un passeport.

Dans son communiqué, DZ Foot déplore le temps de réaction bien trop lent de la police locale suite à cette agression dans la capitale économique du pays et appelle les autorités camerounaises à remédier le plus vite possible à cette défaillance de sécurité pour « garantir des conditions de sécurité suffisante pour l’ensemble des acteurs de cette CAN, qu’ils soient sur le terrain ou en dehors. »