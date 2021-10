CAN 2021 : Sud-Ouest, Song, Diouf et Cie lèvent les foulent

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies 2021 serait donné ce vendredi 22 octobre que le site de Limbe-Buea relèverait le pari haut la main. Le constat a été fait par l’envoyé spécial du chef de l’Etat, Ferdinand Ngoh Ngoh. Le ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, poursuivait en effet dans la région du Sud-Ouest la visite d’informations sur les sites de la CAN 2021 initiée par le président de la République depuis la fin de semaine dernière.

La délégation qu’il conduit, composée de quelques membres du gouvernement, des responsables de la Fécafoot et d’anciennes gloires du football camerounais et étranger, a pu témoigner de ce que les infrastructures sont prêtes à l’emploi. Les terrains d’entraînement de Molyko à Buea, Centenary stadium et Middle Farm de Limbe d’une capacité moyenne de 2000 places, sont fonctionnels et leur entretien a été apprécié par les stars du ballon. Celles-ci n’ont pas résisté, à chacun des arrêts, à l’idée de tenter quelques passes et jongleries pour le plus grand plaisir des fans.

Cette passion et cette ferveur ont en tout cas marqué la délégation conduite par le SGPR puisque les hôtes de la région ont été accueillis par des populations en liesse et des fans avides de selfies avec Rigobert Song, Patrick Mboma et autres Geremi Njitap. L’objectif de vendre l’image du Cameroun durant cette tournée a été, une fois de plus, clairement et largement atteint à Limbe et Buea qui vont abriter les matchs de la Poule F (Mali, Tunisie, Mauritanie, Gambie).