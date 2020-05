CAN 2021 - Stade Paul Biya : les travaux avancent

CoronaVirus ou pas, les travaux avancent sur le site du chantier de construction d’Olembé. La pandémie aura fait du bien au donneur d’ouvrage, l’État du Cameroun, et à l’entrepreneur, la firme canadienne Magil, puisque des avancées ont été fait en lorsque le focus des médias était ailleurs. Ce mardi, le ministre des Sports et président du COCAN 2021, Narcisse Kombi Mouelle a visité les installations et a été agréablement surpris de voir une pelouse plus ou moins verdoyante.