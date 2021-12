CAN 2021 : stade d’Olembé, le satisfécit de la CAF

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football était au stade Olembe mardi. L’objectif de cette visite était d’évaluer le niveau de l’infrastructure qui va accueillir le match d’ouverture et la finale de la CAN 2021. A son arrivée sur le site, Veron Mosengo-Omba a eu une visite guidée du Complexe sportif aux côtés du ministre camerounais des Sports. La délégation a commencé par inspecter la pelouse, la piste d’athlétisme achevée, les vestiaires et les bureaux.

« C’est magnifique, c’est un très beau stade. J’aurais aimé être joueur pour jouer dans ce stade. C’est ma quatrième visite, j’ai vu que les choses avancent très bien. Sur certaines choses qui m’inquiétaient auparavant, j’ai reçu des certitudes que tout sera prêt pour l’ouverture de la CAN », a déclaré le Secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo Omba.

Mosengo-Omba a ensuite observé avec admiration les deux écrans géants qui ont été érigés dans le stade et qui sont déjà opérationnels. Puis, cap sur l’aile Est du stade, où les travaux sont en cours de finalisation. En ce moment informe Cameroon Tribune, les ouvriers terminent voies d’accès. Dans l’aile ouest, entrée principale du stade, se trouvent la tribune présidentielle, les salons VIP et VVIP ainsi que le tunnel menant à la tribune des médias. Hier encore, les routes menant à ces secteurs étaient en cours de goudronnage.

La tribune présidentielle, les salons et les bureaux de la CAF sont prêts. Mosengo-Omba a inspecté le salon VIP qui est déjà équipé. Certains responsables du Magil ont déclaré qu’il ne restait plus que l’équipement et la décoration de ces secteurs. Le SG de la CAF a également visité tous les différents secteurs et a discuté avec les responsables de Magil Construction pour connaître la situation. A chaque arrêt, les responsables de l’entreprise ont pris le temps d’expliquer aux responsables de la CAF ce qui a été fait et ce qui reste à faire.

Au cours de son séjour dans le pays, Veron Mosengo-Omba aura des séances de travail avec les responsables du ministère des Sports, du ministère de la Santé publique et le coordinateur du stade Olembe dans les jours à venir.