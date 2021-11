CAN 2021 : stade d’Olembé, le point des travaux

« Il était question pour nous, d’évaluer non seulement les travaux résiduels, mais surtout d’apporter des solutions tout en rassurant les différentes parties prenantes sur la constance, le suivi, l’accompagnement et les réponses apportées par le gouvernement », a indiqué Narcisse Mouelle Kombi sur sa page Facebook.

Le ministre des Sports se dit heureux de noter avec satisfaction de nombreuses avancées significatives. Notamment : la pose définitive de la couche d’étanchéité, l’équipement des vestiaires ; la pose de la dernière couche de tartan de la piste d’athlétisme du stade secondaire A ainsi que les travaux de finitions similaires au stade secondaire B. Au niveau du stade principal, Narcisse Mouelle Kombi dit avoir pu constater : le bétonnage à plus de 98 % du parvis nord ; la couverture par les écailles de pangolins de plus de la moitié de l’ensemble de la charpente métallique ; la poursuite de l’aménagement des accès grand public avec l’apparition des premières mises en forme et la construction des voiries et réseaux divers (VRD).

A l’intérieur du stade, notamment au niveau des gradins, le ministre fait remarquer : la pose des premiers éléments de fixation des supports devant recevoir les écrans géants ; le montage ainsi que l’installation des bancs de touche ; la finalisation des tirages des câbles pour alimenter les panneaux publicitaires autour de l’aire de jeu. « Des avancées considérables qui permettent de dire avec satisfaction, que résolument Olembé est prêt pour la CAN », a-t-il martelé.

Narcisse Mouelle Kombi sera de nouveau sur le site la semaine prochaine. Ce sera dans le cadre de l’évaluation des travaux de finitions en cours, notamment les aménagements des espaces verts, des VRD, des 02 tunnels du stade principal, les poses des écrans géants et de la première couche du tartan de la piste d’athlétisme du stade principal, ainsi que la poursuite de la pose des écailles de pangolins sur la charpente métallique.