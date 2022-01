CAN 2021 : Si le Cameroun remporte la compétition, voici combien il empochera

Samuel Eto’o pourrait avoir beaucoup d’argent frais advenant une victoire des Lions Indomptables à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations que le Cameroun organise. Et les multiples projets sur lesquels il s’est faire élire vont certainement connaître des dénouements heureux. A moins que les surfacturations et les dépassements de coûts ne se fassent nombreux comme pour les infrastructures de la CAN 2021. C’est que la CAF a réussi à sécuriser beaucoup de sponsors et a su bien négocié ses contrats.