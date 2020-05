CAN 2021 : Si la tendance se maintient, 2021 ne verra pas la CAN

La CAN 2021 décalée à 2022, le SG de la CAF répond

Cependant, plus tard dans la journée, le secrétaire général de la CAF, Abdelmounaïm Bah, s’est empressé de démentir l’information en affirmant que la CAN était toujours maintenue à sa date initiale. « Concernant les informations qui circulent sur le média RMC Sport sur un éventuel report de la CAN 2021 en janvier 2022, rien n’a encore été discuté dans ce sens. Pour l’instant, la CAN est toujours prévue à sa date initiale en janvier 2021 », a assuré le responsable de l’instance panafricaine.