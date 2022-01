CAN 2021 : Sénégal - Zimbabwé pour lancer la compétition à Bafoussam

Les Lions de la Téranga vont aligner un 4-2-3-1. En l’absence de Edouard Mendy dans les buts, c’est bien Seny Dieng qui va garder les buts. En défense, le quatuor Ibrahima Mbaye, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo et Fodé Ballo-Touré vont tenir le for. Le double pivot sera assuré par Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gueye. Au milieu offensif, ce sera le trio Bouna Sarr, Sadio Mané et Keita Baldé. En pointe, Boulaye Dia va assurer le balayage.

Les Warriors ont mis en place un 4-4-2 avec Petros Mhari dans les buts. En défense, Takudzwa Chimwemwe, Teenage Hadebe, Gerald Takwara et Bruce Kangwa essayeront d’arrêter l’offensive sénégalaise. Le milieu sera composé de Kelvin Madzongwe et Kundai Benyu tandis que Knowledge Musona et Onismor Bhasera prennent les couloirs. Enfin, Ishmael Wadi et Prince Dube sont associés en attaque.