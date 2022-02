CAN 2021 : Sénégal, les champions d’Afrique couverts de cadeaux

Accueillis en héros à leur retour de la Coupe d’Afrique remportée dimanche dernier à Yaoundé, les joueurs et le staff technique de l’équipe du Sénégal ont été reçus au palais présidentiel ce mardi, pour un hommage officiel. Conscient de l’exploit qui a été réalisé, le chef de l’Etat Macky Sall a couvert la bande à Sadio Mané de cadeaux. « Nous avons rêvé de la Coupe, vous avez construit ce rêve et vous l’avez réalisé, a déclaré le président à leur endroit. Enfin, voici parmi nous la Coupe d’Afrique des nations de football. Vous avez honoré la nation, en retour la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs ».

Et ces honneurs ont été multiples. Tous ont été faits, a minima, officiers de l’Ordre national du lion, tandis que ceux qui y figuraient déjà sont montés en grade. Les vainqueurs de cette CAN 2021 reçoivent également 50 millions de francs CFA chacun. En plus, ils deviennent également propriétaires de deux terrains chacun : un de 200 mètres carrés dans la capitale Dakar, et un autre de 500 mètres carrés à Diamniadio, une ville nouvelle dont le développement compte énormément pour le chef de l’État.