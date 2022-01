CAN 2021 : scénario rocambolesque à Limbe

La Tunisie affrontait le Mali dans le cadre de la première rencontre du groupe F de la CAN 2021 ce mercredi. Les Aigles s’avançaient tranquillement vers une victoire méritée 1-0 après un penalty transformé par Ibrahima Koné, quand soudain, l’arbitre a décidé de mettre un terme à la rencontre à la 89e minute. Alors que plusieurs minutes de temps additionnel devaient encore se jouer compte tenu de l’utilisation de la VAR. En colère, les Tunisiens ont eu beau essayer de raisonner l’arbitre mais il ne bronchait pas.

Cette erreur n’était d’ailleurs pas la seule de la rencontre. Cinq minutes plus tôt (85e minute de jeu), l’arbitre avait déjà décidé d’arrêter la partie pour on ne sait quelle raison. Les membres de l’équipe tunisienne scandalisés ont alors porté réclamation au corps arbitral. Ils ont finalement obtenu gain de cause et la rencontre a quand même pu continuer. Deux minutes plus tard, un carton rouge très sévère était aussi adressé à un joueur malien.

Une fin de match rocambolesque qui s’est d’ailleurs poursuivie après la partie. L’arbitre a finalement accepté de reprendre la rencontre... vingt minutes plus tard, pour jouer les trois dernières minutes restantes. Sauf que les Tunisiens, déjà sous la douche, ne sont jamais remontés sur le terrain.