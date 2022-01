CAN 2021 : sans ses stars, le Gabon domine les Comores

Pour leur première dans une Coupe d’Afrique, les Comores n’ont pas été ridicules. Au contraire, les Cœlacanthes ont montré de l’envie et ont même réussi à faire peur aux Panthères. Sans tremblé, ils prennent le contrôle du match dès le premier coup de sifflet. Ils s’installent dans le camp gabonais et ne tardent pas à se montrer dangereux. Le gardien gabonais Amonone rate sa sortie sur un corner mais Mchangama se loupe à son tour face au but vide (12e). En face, le Gabon n’a pas pardonné ce manque de réalisme. Sur leur première occasion, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, absent, ouvrent le score. L’œuvre de Boupendza sur un caviar de Auchanga (1-0, 16e).

L’envie seule ne suffit pas

Les Cœlacanthes ne se découragent pas pour autant. Bien aidés par les sorties hasardeuses d’Amonone, ils manquent cependant plusieurs occasion de revenir au score. Ils vont le regretter c’est sûr. « Le plus important c’est de concrétiser les occasions. On n’a pas été en réussite dans les 20 derniers mètres et c’est dommage. Je suis déçu du résultat parce qu’on a montré un très bon visage. Malheureusement, le plus important dans un match c’est la victoire. Et ce soir, le vainqueur c’est le Gabon », a indiqué le sélectionneur comorien à la fin de la rencontre.

En deuxième mi-temps, les Comores insistent et font le siège du but gabonais. Les Verts poussent et Mattoir est heurté dans la surface par Poko. Malgré les protestations des Comores, l’arbitre ne juge pas qu’il y a penalty. Une reprise de Mohamed Youssouf manque ensuite le cadre (62e). une autre de Djoumoi est ensuite difficilement repoussée par Amonome. Pour les Comores, les dés sont jetés. La première victoire de leur histoire à la CAN, ils iront la chercher lors de la prochaine journée. Et autant le dire : la mission s’annonce encore plus compliquée. Puisque ce sera le 14 janvier prochain face au Maroc, tombeur du Ghana (1-0).