CAN 2021 : sans briller, l’Egypte se qualifie

Sans être particulièrement étincelants, l’Egypte a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN 2021 ce soir. Un but d’Abdelmonem (35e) a suffi à Mohammed Salah et ses coéquipiers, pour venir à bout du Soudan (1-0), dans un derby du Nil. Sur un corner exécuté par Said, le défenseur de 22 ans est monté haut et a planté une tête imparable. Les Pharaons ont ensuite tenté d’aggraver le score. Mais la frappe de Mohamed Salah est captée par Mohamed Mustafa (60e). Amr El Solia s’y met également, mais son tir file dans les nuages (66e).

Face à une équipe soudanaise vaillante qui a beaucoup défendu et a manqué de justesse au plan offensif, l’Egypte achève son premier tour avec 6 points à son actif. Les Pharaons terminent à la deuxième place du classement dans ce groupe D dominé par le Nigeria, auteur d’un sans-faute.