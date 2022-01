La légende du Barça et de l’Inter Milan a notamment été aperçu en compagnie du gardien André Onana et du sélectionneur Antonio Conceiçao. Le nouveau patron de la Fécafoot est sans doute allé galvaniser l’équipe, à quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2021 prévue au Cameroun. Les Lions indomptables entrent dans la compétition le 9 janvier contre le Burkina Faso. Le match est prévu au Complexe d’Olembé à Yaoundé.