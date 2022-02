CAN 2021 : Sadio Mané, meilleur joueur de la compétition

Sadio Mané aurait pu passer un sale dimanche après avoir raté un tir de penalty dans les premiers instants de la finale de la CAN 2021 contre l’Égypte. Quand cela comptait le plus, il s’est racheté grâce à son tir au but qui a permis au Sénégal de remporter sa première Coupe d’Afrique des Nations.