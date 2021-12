CAN 2021 : quatre nations en stage en Arabie Saoudite

Quatre sélections africaines, ont choisi l’Arabie Saoudite pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 qui se déroulera du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Outre les Eléphants de Côte d’Ivoire, les trois autres sélections africaines ayant opté pour le climat saoudien, sont les Flames du Malawi, les Comores et les Aigles du Mali. Ces nations qualifiées vont d’ailleurs s’affronter les unes les autres, lors de matchs amicaux. Tenez, les Comores vont croiser la Côte d’Ivoire (31 décembre) et le Malawi (4 janvier) avant de rallier le Cameroun le lendemain.

Tous unis derrière les Éléphants : 1re séance d’entraînement en terre saoudienne à Jeddah pour la préparation avant le Cameroun pic.twitter.com/DyHlkO6CKU — FIFCI (@FIFCI_tweet) December 28, 2021