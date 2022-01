CAN 2021 : pourquoi le quatrième arbitre de Cameroun - Burkina Faso a été remplacé

C’est que la pandémie de la Covid-19 n’est pas réservée qu’aux seuls joueurs. Des milliers d’étrangers sont venus vivre la compétition dans le merveilleux pays qui est nôtre. Et ce virus peut aussi arriver dans leurs bagages, mais pas que.

Et Mahmaoud Elbana l’a constaté, dimanche après-midi. Quatrième arbitre du match entre le Cameroun et le Burkina Faso, l’Égyptien a été contraint de céder sa place pour cause de Covid-19.

D’après sportdrome.com, Mahmaoud Elbana aurait été testé positif à la Covid-19. Pour le remplacer, la commission des arbitres de la CAF a donc dû faire appel à Haythem Guirat, comme quatrième arbitre du match Cameroun - Burkina Faso, soldé par le succès (2-1) des Lions Indomptables.

La source précise que Mahmaoud Elbana ne présente pas de symptômes.