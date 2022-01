CAN 2021 : Paul Biya, plus vieil homme d’État à présider un match inaugural

Lorsque Paul Biya prenait le pouvoir, cela faisait douze ans que le Cameroun avait organisé une coupe d’Afrique des Nations. Pratiquement quarante ans plus tard, c’est lui qui va solennellement ouvrir la CAN 2021. Alors que le couple présidentiel faisait son entrée dans l’enceinte du flambant neuf Stade Omnisports d’Olembé, les espaces de cet infrastructures vibraient de bruits approbateurs. Et avec eux, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, bien installé dans les travées de La Tribune Présidentielle.