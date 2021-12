CAN 2021 : nouvel autobus, le cadeau d’Eto’o aux Lions

Après le scandale du véhicule aux effigies de l’équipementier Puma, les images d’un nouvel autobus destiné aux Lions indomptables circule sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Selon certaines indiscrétions, il s’agit d’un don du nouveau président de la Fécafoot à l’équipe nationale de son pays, en vue de la CAN 2021. Le véhicule moderne de 7à places a été remis aux responsables de l’équipe lundi. Il est peint aux couleurs du drapeau vert-rouge-jaune. Les images des joueurs de la sélection nationale décorent les deux côtés du véhicule où on peut lire des messages comme « Allez les Lions » et « Rugissons ensemble ».