CAN 2021 : Nigeria – Egypte, le choc des titans

Nigeria – Egypte. C’est l’une des premières grosses affiches de cette Coupe d’Afrique des Nations 2021 ! Pour le compte du groupe D, les Super Eagles affrontent les Pharaons au stade Roumde Adjia de Garoua pour un choc qui pourrait bien déterminer le premier de cette poule. L’occasion pour Mohamed Salah et les siens de prouver qu’ils font bien partie des gros bras dont il faut se méfier durant cette compétition.

En face, les Nigérians ont aussi leur mot à dire. Les Super Eagles ont connu de très belles années dans le passé (ils ont remporté la CAN en 1980, 1994 et 2013) et se montrent Les compositions officielles des deux équipes.

Découvrez les compositions officielles

Nigéria : Maduka Okoye - Zaidu Sanusi - William Troost-Ekong - Kenneth Omeruo - Ola Aina - Frank Onyeka - Wilfred Ndidi - Joe Aribo - Samuel Chukwueze - Kelechi Iheanacho - Alex Iwobi

Égypte : Mohamed El-Shennawy - Ahmed Hegazi - Mahmoud Hamdy - Akram Tawfik - Ayman Ashraf - Mohamed Elneny - Hamdi Fathi - Ramadan Sobhi - Ahmed Sayed - Mostafa Mohamed - Mohamed Salah