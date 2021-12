CAN 2021 : Mouelle Kombi recrute des influenceurs web

La rencontre s’est tenue sous la forme d’un « séminaire d’information et de mobilisation des web-influenceurs ». Selon le ministre des Sports qui présidait les travaux, ledit séminaire avait pour but de mettre sur pied une stratégie coordonnée et concertée des influenceurs web afin qu’ils soient plus engagés dans la préparation de l’opinion nationale et internationale, en vue d’une adhésion massive à l’organisation de la CAN 2021.

Il s’agissait spécifiquement de présenter aux acteurs du web, les enjeux, les défis et les opportunités de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 ; de présenter la structuration du Cocan 20-21, ses acquis, ses réalisations ainsi que ses perspectives dans le cadre des préparatifs, à 38 jours du coup d’envoi ; de formuler les pistes d’actions communes, dans le but d’impliquer le maximum de web-influenceurs dans la préparation de l’opinion, à une adhésion massive à l’organisation de la prochaine grand-messe du football continental.

« Cette action, est la première d’une série, qui dans les prochains jours contribuera à mobiliser et à outiller davantage les acteurs du web, dans la promotion et la valorisation de cette CAN organisée par le Cameroun, 50 années après la 1re sur son sol en 1972 », a annoncé Narcisse Mouelle Kombi.