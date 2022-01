CAN 2021 : Mohamed Salah transporte l’Égypte aux quarts

Le rendu de l’Égypte sur ce match était bien plus réaliste. Cela s’est vu qu’ils n’ont négligé aucun aspect lors de leur préparation. Et pour Queiroz, « c’est une question de travail », a t-il déclaré. « Nous nous sommes très bien préparés depuis notre dernier match. Nous avons répété ce que nous avons fait à l’entraînement. Nous étions présents dans les espaces et le marquage. Concentration et respect du plan de jeu. Nous étions la meilleure équipe, nous avons eu les meilleures occasions. »

L’Égypte aurait certainement pu ’tuer la rencontre d’abord dans les 90 minutes du temps réglementaire, ou encore les 30 minutes des prolongations. L’efficacité a failli à plusieurs reprises.

En première période, trois occasions franches égyptiennes avec Mostafa Mohamed et surtout Mohamed Salah qui a obligé à la 21e minute, le gardien ivoirien, Badra Ali Sangaré à claquer en corner.

Auparavant sur un mauvais dégagement ivoirien, Mostafa Mohamed fusille la barre transversale des Eléphants.

A la 38e minute, une reprise de volée du milieu de terrain ivoirien Sangharé à la suite d’un mouvement collectif, alerte les Pharaons que les Eléphants ne sont pas prêts à lâcher l’affaire si facilement.

Pendant le temps additionnel de la première période, Sébastien Haller a eu son occasion aussi mais son tir est bien bloqué par Mohamed El Shenawy.

En deuxième période, c’est l’Egypte qui la première s’est procurée des occasions mais les plus tranchantes ont été à l’actif des Eléphants.

La tête de Sébastien Haller à la 64e minute suite à un corner est claqué par le portier égyptien tandis que Wilfried Zaha entré en cours de jeu, a vu son tir bloqué par le même El Shenawy.

Peu inspiré, Nicolas Pépé a été à la réception de deux mouvements collectifs mais à deux reprises, il a tiré trop mollement pour espérer tromper le portier d’Al Ahly.

En début des prolongations, l’Egypte met encore la pression. Mais c’est la Côte d’Ivoire à la 104e minute avec Ibrahim Sangharé qui se procure la meilleure occasion.

A la 105e minute, il pousse El Shenawy à s’employer. Et sur le corner Simon Déli voit sa tête s’envoler dans le ciel de Japoma.

Mahmoud Hassan a eu aussi une grosse opportunité mais son tir passe à côté à la 114e minute.

Il y a eu d’autres opportunités et beaucoup de changements mais le score est resté inchangé à l’issue des 120 minutes de jeu.

Et à la série des tirs au but, c’est l’Egypte qui passe pour avoir marqué tous les tirs au but au contraire de la Côte d’Ivoire avec le tir manqué d’Eric Bailly. Et pourtant Bailly a été celui qui a réalisé le meilleur match côté ivoirien malgré sa blessure à la tête. Et Mo Salah, sur ce dernier tir de la séance de penalty, ne pouvait laisser passer une si belle occasion.

L’Égypte rencontrera un autre gros morceau en quart de finale. Pour espérer gagner le titre, il va falloir le mériter. La prochaine étape ce sera l’impétueuse sélection nationale du Maroc.