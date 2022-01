CAN 2021 : Mohamed Salah sauve l’Egypte

Battue quatre jours plus tôt par le Nigeria (1-0), l’Egypte, lanterne rouge du groupe D de la CAN 2021 avant d’affronter la Guinée-Bissau ce samedi soir à Garoua, n’avait pas le droit à l’erreur. Les Pharaons ont fait le boulot face aux Lycaons, mais ils ont dû attendre la 69e minute, et un but de leur star et capitaine, Mohamed Salah, pour remporter leurs 3 premiers points de la compétition.

Et pourtant, la rencontre aurait pu (dû) se terminer sur un nul d’un but partout, après une magnifique frappe de Mama Baldé. Mais Pacifique Ndabihawenimana, l’arbitre burundais de cette rencontre, a fait appel à la VAR et a finalement annulé ce but de l’attaquant troyen, pour une faute discutable sur Omar Kamal. L’Egypte est désormais deuxième au classement et garde intactes, ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. Les Pharaons affrontent d’ailleurs le Soudan (1 point), lors de la dernière journée de la phase de groupes.