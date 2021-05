CAN 2021 : mission inédite CAF/FIFA au Cameroun

Une mission conjointe de la CAF et de la FIFA séjourne au Cameroun depuis ce samedi. Les experts dépêchés par les deux instances ont entamé une visite d’inspection des infrastructures de la CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022, au pays des Lions Indomptables. Ils sont 22 au total, les experts qui devront passer au crible les stades et hôtels retenus dans le cahier de charge de la compétition. La deuxième édition à 24 équipes, après celle de l’Egypte il y a deux ans.

Les Inpecteurs de la Confédération Africaine de #football ont pris la mesure du Palais des Sports Yaoundé proposé par le COCAN @2021Cmr pour le tirage au sort de la #CAN2021, le 25 juin 2021. Ils étaient aussi au stade Ahmadou Ahidjo et ses deux stades d'entraînement. pic.twitter.com/CqVS0aPIN3 — CRTVweb (@CRTV_web) May 22, 2021