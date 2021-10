CAN 2021 : Mbombo Njoya envoie une pique à Albert Mbida

C’est bien Seidou Mbombo Njoya, actuel président par intérim de la Fécafoot, reconnu par la FIFA, qui a signé, aux côtés du ministre camerounais des sports, l’accord-cadre avec la CAF, relatif à l’organisation de la CAN 2021. Aucune trace donc, d’Albert Mbida. Le sénateur a pourtant été mis à la tête d’un « Comité provisoire de gestion » de la Fécafoot, au terme d’une récente Assemblée générale dont les membres auraient été élus en 2009.

Esquivant la question sur sa suspension prononcée par le Comité Albert Mbida, l’actuel locataire de la Tour de Tsinga à Yaoundé, a profité de l’occasion pour rappeler à l’opinion nationale et internationale, qu’il n’y a qu’un seul président de la Fécafoot. Et que, ce n’est pas le sénateur. « Je voudrais personnellement remercier les plus hautes autorités de notre pays et ceux de la Confédération africaine de football, pour ce dénouement heureux. Je suis très content en tant que président de la Fédération camerounaise de football et en tant que Camerounais, d’avoir eu l’insigne honneur de signer l’accord-cadre relatif à l’organisation de la CAN 2021 », a d’abord déclaré Seidou Mbombo Njoya. Le fils du défunt sultan des Bamoun insiste : « Je saisis l’occasion pour remercier encore une fois le chef de l’Etat et son gouvernement, pour m’avoir permis de signer cet accord et d’avoir également mis à la disposition de notre football, des infrastructures de qualité ».