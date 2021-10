CAN 2021 : Mboma ne croit pas à un 6e sacre du Cameroun

Autant le dire, pour Patrick Mboma, le Cameroun ne fait pas partie des nations qui ont des chances de remporter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021. « Le favori est l’Algérie, tenante du titre, après vient le Sénégal. Je pense que ce sont les deux nations les plus solides aujourd’hui. L’Algérie l’a montré avec sa très forte série d’invincibilité je crois qu’on parle de 30 matchs (31 exactement, ndlr). Le Sénégal a de grosses individualités et je pense qu’Aliou Cissé est capable de construire un gros collectif », a estimé l’ancien attaquant du PSG et de Parme dans des propos rapportés par Africanews. Sans mentionner son pays.