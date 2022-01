CAN 2021 - Massadio Haidara : « on a gagné, mais c’est triste »

« C’est un peu l’incompréhension pour les deux équipes. On pensait que le match était fini. On a senti une atmosphère un peu bizarre sur le terrain. Après, on a compris que l’arbitre s’était trompé sur le terrain. Nous, on est revenu sur le terrain parce qu’on souhaitait vraiment aller au bout. On a gagné, mais c’est triste d’avoir des événements comme celui-ci. On voulait que ce soit une victoire nette, malheureusement, c’est cet événement qui va plus faire parler que notre but victorieux », a déclaré le Malien Massadio Haidara au micro de Canal +.

🏆🌍 #CAN2021

🇹🇳🇲🇱 Fin de match polémique entre la Tunisie et le Mali !#TUNMLI pic.twitter.com/gAjE4iRvbz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2022