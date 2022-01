CAN 2021 : mais qui arrêtera l’Algérie ?

Djamel Belmadi et son groupe veulent rester sérieux de bout en bout, et rien ne perturbera leur concentration. sont groupe s’est montré conquérant, dominateur, solide et aussi sérieux jusqu’au bout.

Le message que l’Algérie espère avoir fait passer est qu’ils ne comptent pas laisser aller leur trophée à qui que ce soit.

Depuis 2018, les Algériens en sont à 34 matchs sans défaite. Ils ne sont plus qu’à 3 du record mondial détenu par l’Italie.