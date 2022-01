CAN 2021 : les supporters ivoiriens ont fait la fête à Douala à la veille de leur début

Personne ne doutait de l’issue de la rencontre. ’’Quand on connaît la détermination, la technique et le talent de nos éléphants, on peut affirmer que le match sera certes difficile, mais il sera remporté par la Côte d’Ivoire. On peut considérer que les 3 points sont déjà acquis’’, a lancé Albert François Amichia, président du Comité d’organisation de la CAN 2023, présent sur les lieux.

Pour sa part, le ministre de la Promotion des sports et du Développement de l’économie sportive, Paulin Claude Danho a rassuré sur l’état d’esprit conquérant des Éléphants et leur détermination à empocher les 3 points face à la Guinée Équatoriale. ’’Les ivoiriens sont mobilisés comme un seul homme. Après le lancement de la campagne « tous derrière les éléphants », on constate une montée de l’adrénaline autour du drapeau national. Nous sommes convaincus que les Éléphants donneront le meilleur d’eux-mêmes afin de réussir leur entrée dans cette compétition et aller le plus loin possible’’, a affirmé Paulin Claude Danho.

Après une visite aux Éléphants à leur hôtel, la présidente du Comité de Normalisation FIF (CN-FIF), Mariam Dao Gabala a indiqué que ceux-ci ont hâte d’entrer dans la compétition, mais surtout de remporter les 3 point de la victoire face à la Guinée Équatoriale.

Le Président du COCAN 2023, accompagné d’une délégation, séjourne au Cameroun dans le cadre d’une mission d’immersion auprès du Comité d’organisation de la CAN 2021 Total Energies. ’’ On peut noter des difficultés rencontrées, mais surtout il faut féliciter le Cameroun pour les solutions trouvées dans le cadre de l’organisation de cette CAN. Nous allons nous en inspirer et faire pareil ou même mieux’’, a dit François Amichia.

Il convient de noter que la Côte d’Ivoire est le seul pays à disposer d’une fan zone (village CAN) au Cameroun.