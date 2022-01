CAN 2021 : les Super Eagles du Nigéria sont arrivés à Garoua (vidéo)

Ce message a été porté par le Ministre des Sports :

« Je vous apporte les salutations très chaleureuses et les meilleurs vœux du président et commandant en chef, Muhammadu Buhari. »Il vous envoie avec un message clair de soutien total et de confiance dans votre capacité à rendre le Nigeria fier.

« M. le Président est convaincu que cette équipe des Super Eagles possède les compétences et les talents nécessaires pour exceller à la Coupe des Nations au Cameroun. Les Nigérians vous soutiennent pleinement », a déclaré M. Dare.

Le ministre a appelé les joueurs à faire preuve de l’esprit nigérian de détermination dans leur quête d’un quatrième trophée de la CAN.

« Nous vous demandons également de faire preuve de l’esprit nigérian de détermination, de concentration, de résilience, de discipline et de conquête sur le terrain et en dehors. »Vous devez croire en vous-mêmes, avoir confiance en vos capacités et faire confiance à vos entraîneurs et aux officiels.

« Vous portez les espoirs et les aspirations de millions de Nigérians, soyez assurés du soutien du gouvernement fédéral, soyez patriotes, défendez le drapeau vert et blanc du Nigeria, battez-vous pour sa fierté et son honneur comme les vrais soldats et guerriers que vous êtes », a-t-il ajouté.

Les Super Eagles sont dans le Groupe D où ils ouvriront leur campagne à Garoua contre l’Egypte le 11 janvier. Ils joueront aussi le Soudan le 15 janvier et la Guinée Bissau le 19 janvier.