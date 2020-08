CAN 2021 : Les Lions Indomptables reprennent du service en novembre

Seulement les deux premières journées des qualifications de la CAN 2021, elle-même reportée à janvier 2022, avaient été disputées. La suite des 3e et 4e journée se jouera entre le 9 et le 17 novembre prochains. Ce sera entre le 22 et le 30 mars 2021 pour les deux dernières journées.

Dans le cas précis des Lions Indomptables qui sont logés dans le groupe F, ils disposent du même nombre de points que le Mozambique avec quatre. Le débat pour le leadership de ce groupe aura lieu en novembre avec justement la double confrontation entre les deux pays.

Les pays disposent d’une fenêtre internationale pour se préparer à travers des matchs amicaux entre le 5 et le 13 octobre prochains.

L’année prochaine sera en tout cas chargée puisque l’Afrique démarrera aussi avec les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 (21 novembre au 18 décembre). Les deux premières journées de la phase de poule sont ainsi prévues du 31 mai et au 15 juin 2021. Entre le 30 août et le 7 septembre, on jouera les 3e et 4e journées tandis que les deux dernières journées se disputeront entre le 4 et le 12 octobre. Les barrages qui détermineront les cinq qualifiés pour le Qatar se joueront du 8 au 16 novembre 2021.

Cette décision intervient dans la foulée de celle du Bureau exécutif de la Fédération internationale de football association (FIFA), réuni mardi dernier. L’instance a confirmé les réaménagements des calendriers par les différentes confédérations. Elle a également décidé que seules les sélections européennes sont autorisées à jouer en septembre. Ce qui entraînera « le remplacement de la fenêtre internationale prévue du 31 août au 8 septembre 2020 par une fenêtre du 24 janvier au 1er février 2022 pour toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA – cela signifie qu’il n’y aura aucune mise à disposition obligatoire des joueurs pour les associations membres de ces confédérations en septembre 2020 », indique la FIFA. Celle-ci a confirmé en parallèle l’ajout d’une nouvelle période (janvier 2022) pour la CAN 2021 dont les dates exactes restant à déterminer.