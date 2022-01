CAN 2021 : les Lions Indomptables poursuivent leur préparation

Le 9 janvier, les Lions Indomptables vont livrer le match d’ouverture de la prochaine CAN 2021 contre le Burkina Faso. A moins de 4 jours de cette explication, Antonio Conceiçao et son groupe ont poursuivi leur préparation. Cela s’est passé au Stade Annexe du Stade Omnisports d’Olembé mardi en après-midi. Cette séance d’entraînement a principalement été axé sur le développement de l’organisation offensive et défensive du jeu avec un accent sur l’utilisation des joueurs de couloir.