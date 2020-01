CAN 2021 : les grandes manoeuvres se poursuivent avec la reception du père de Joel Matip

Si sous l’insistance du Pr Kombi Mouelle, puisqu’il s’agit de lui, Nicolas Nkoulou a été reçu au ministère des Sports lors de la trêve de fin d’année en décembre, ce fut au tour de Mr Jean MATIP, le père de Joel Matip, qui évolue au sein de Liverpool et est Champion d’Europe en titre d’être reçu lundi au Ministère des Sports.

Le message du Ministre est le même, à savoir oublier les incompréhensions du passé et s’assoir pour développer un nouveau projet, inclusif cette fois-ci afin d’aller ensemble à la conquête des trophées pour le bien du Cameroun.

Les échéances internationales se rapprochent, avec normalement la CAN 2021 que le Cameroun abrite et qu’il espère remporter, et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui s’annoncent difficiles, le pays étant dans le même groupe qu’une autre mastodonte du continent, la Côte d’Ivoire.