CAN 2021 : les Éléphants, la sélection nationale de Côte d’Ivoire, sont arrivés au Cameroun

Logée dans le groupe C qui jouera ses matchs au Stade de Japoma à Douala, la Côte d’Ivoire, avec sa ribambelle de stars, est arrivée au Cameroun par l’aéroport international de Douala ce jeudi. Cette sélection, qui n’aura plus que la CAN 2021 pour redorer son blason après avoir été éliminée par les Lions Indomptables dans les qualifications du Mondial 2022, arrive avec un groupe capable d’aller jusqu’au bout.