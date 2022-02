CAN 2021 : les demi-finales débutent ce mercredi avec un excellent Burkina Faso - Sénégal

Il ne reste désormais plus que quatre sélections en lice pour le trophée. Et dès ce mercredi, la première confrontation de demi-finale va opposer le finaliste de la dernière édition, le Sénégal, et le Burkina Faso.

Toute la planète du football estime que le Sénégal part favori déjà au vu de sa position de leader du classement FIFA Afrique. Mais le Sénégal est aussi le creuset des joueurs de talents, Sadio Mané, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Bamba Dieng, Keita Baldé Diao, etc... Mais si les joueurs de talents peuvent être instrumentaux pour changer le cours des matchs, il est clair que ce sont des équipes bien en place qui se subliment pour remporter des victoires.

Le Burkina Faso, avec son groupe solide et bien équilibré, peut une nouvelle fois créer la surprise. On ne les voyait déjà pas aller au travers les huitièmes de finale, mais ils se sont qualifiés au détriment du Mali. Puis en quart de finale, ils se sont débarrassés de la redoutable sélection des Aigles de Carthage de la Tunisie. Kamou Malo, le sélectionneur est heureux de leur situation : « mon objectif est atteint contractuellement, mais l’envie est là pour aller loin ».