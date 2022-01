On les appelle les Cœlacanthes. La sélection nationale des Comores est arrivée au Cameroun et est prête à participer à la CAN 2021. Ce fut la fête dans ce petit pays de l’Afrique de l’Est lorsque le pays s’est qualifié en mars dernier pour la première fois à la phase finale de la compétition. C’est un football en constante évolution pratiqué par des amoureux du sport qui chérissent les valeurs familiales que le Cameroun et le monde découvriront.