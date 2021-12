CAN 2021 : les clubs européens réclament d’être entendus

Frustrée de n’avoir pas reçu de réponse à ses deux lettres du 19 et 29 novembre, l’Association Mondiale des Leagues a décidé de défier la CAF et la FIFA. Dans une correspondance dont Camfoot a reçu copie, elle déploie les arguments qui motivent son écœurement. D’abord la CAN se tient en pleine pandémie, et ensuite, la décision de ramener la compétition en janvier ne passe pas.