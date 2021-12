CAN 2021 : les Algériens sur leurs gardes

Les Algériens remettent leur trophée de champions d’Afrique en jeu le 9 janvier prochain. Extraordinaires sur les terrains depuis plus de deux ans, les Fennecs nourrissent l’ambition de rempiler sur le sol camerounais au cours de cette 33e édition. La bande à Djamel Belmadi est d’autant plus sereine qu’elle a augmenté son capital confiance en remportant le 18 décembre dernier, sa première Coupe arabe face à la Tunisie. Pour les Fennecs, le statut de favori ne souffre d’aucun doute.

« On a déjà remporté la dernière CAN. Ce qui fait de nous l’un des favoris pour la CAN 2021. De nombreuses équipes attendent de nous affronter alors, il faut qu’on soit en forme comme en 2019. On doit être prêts, car ils voudront tous nous battre et donc le championnat sera un peu difficile pour nous. Mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes jusqu’à la fin », a déclaré Hicham Boudaoui. Youcef Atal lui, temporise. « Je pense que ça nous motive. Lors de la dernière CAN, certaines équipes ont dit que l’Algérie serait éliminée dès la phase de groupes. En Afrique, il n’y a pas de favori. Il faut bien jouer et rester concentré quoi qu’il arrive, car il n’y a pas de matchs faciles », précise le défenseur de l’OGC NIce.

Pour son premier match en Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie menée par la star mondiale de Manchester City, Riyad Mahrez affrontera la Sierra Leone le 11 janvier 2022.