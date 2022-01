Seul le staff médical du Cap-Vert sautera sur le terrain pour secourir VOZINHA qui est décidément touché à la tête.

Sadio Mané va continuer et inscrira le premier but de la rencontre, avant de s’effondrer lui aussi en palpant et son visage.

Selon notre consultant médical, il devrait être soumis au protocole contre les commotions cérébrales.

La chute brutale en vidéo...