CAN 2021 : le Top 10 des déclarations

Gianni Infantino : « Je constate avec beaucoup de joie que la CAN 2021 au Cameroun fût la plus médiatisée et la plus mouvementée positivement. Le football africain va visiblement prendre de la valeur à nouveau grâce à cette grosse prestation que nous a offert le Cameroun ».

Samuel Eto’o : « l’agence choisie pour faire les tests n’est pas sous le contrôle du Cameroun ; elle est à 100% sous le contrôle de la CAF. Je pense que les règles du jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition. Je souhaite vraiment, humblement, que mon pays soit respecté ».

Vahid Halilhodzic : « On m’a menacé de mort après la défaite contre l’Egypte. J’en ai l’habitude en tant qu’entraîneur. Mais je reçois aussi des encouragements, cela me fait du bien ».

Choupo-Moting : « à un moment donné, on ne peut pas garder sa bouche fermée. Je suis triste et déçu pour ce qui s’est passé. Je n’ai pas un problème avec mon pays le Cameroun. Mais avec ce coach, ce n’est plus possible pour moi ».

Bouna Sarr : « On a vu qu’on était dans le match dès les premières minutes, et on avait confiance en ce qu’on pouvait réaliser tout au long de cette rencontre. Le penalty manqué par Sadio Mané n’a affolé personne, bien au contraire. Il fallait continuer à pousser et construire cette victoire ».

Jay Jay Okocah : « Aboubakar mérite plus cette distinction que Sadio Mane, tranche l’ancien Super Eagle. Pour moi, Aboubakar est le meilleur joueur du tournoi. Il mérite d’être nommé le meilleur joueur du tournoi. Après tout ce qu’il a fait, je pense qu’il l’a mérité. Mais il a été récompensé à juste titre pour les buts qu’il a marqués ».

Roger Milla : « Les pays maghrébins (…) mettent toujours le désordre. Je suis désolé. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, que ce n’est pas normal. S’ils ne sont pas africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe, pour l’Asie ou bien pour autre, mais qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain ».

Janny Sikazwe : « J’étais confus et je ne me rendais compte de rien. Je n’entendais plus mes assistants qui m’ont dit qu’ils essayaient de me joindre, de m’aider car ils voyaient que quelque chose n’allait pas (…) A cinq minutes près, je pouvais tomber dans le coma, m’ont-ils dit à l’hôpital. J’aurais pu rentrer dans un cercueil ».

Patrice Beaumelle : « La pelouse du stade de Japoma est plus que correcte ! On avait vu pire lors de certaines CAN. Mais ce stade est très beau. C’est une très belle infrastructure ».