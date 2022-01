CAN 2021 : le Syli National de Guinée gagne son premier match du tournoi

La Guinée a fait l’essentiel et n’est pas tombée dans le piège pour son premier match de la CAN 2021. La sélection menée par Diawara n’a laissé aucun répit aux Malawites, et les a rapidement mis sous pression. Le capitaine Naby Keita, grosse vedette du pays, et montrant dès le début qu’il était le maître technique des lieux. Il a même décidé de percuter sur les côtés, avec la facilité qu’il a de trouver ses coéquipiers et notamment Kante et Bayo.