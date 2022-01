CAN 2021 : le stade d’Olembé momentanément fermé

La décision de Patrice Motsepe est à effet immédiat. Ainsi donc, le match prévu ce dimanche à Olembé est délocalisé au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. « Les rencontres prévues à Olembé n’auront plus lieu dans ce stade tant que je n’aurai pas reçu le rapport sur les causes de l’incident d’hier, et des garanties que nous n’aurons plus jamais à déplorer des pertes en vies humaines », a déclaré le dirigeant sud-africain lors d’une conférence de presse ce mardi.