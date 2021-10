CAN 2021 : le sort du Cameroun définitivement scellé

Le pays des Lions indomptables peut pousser un ouf de soulagement. L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue du 9 janvier au 6 février 2022 est définitivement acquise. La signature de l’Accord-cadre de cette 33e grand-messe du football africain a eu lieu ce vendredi à Yaoundé entre le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi, le président par intérim de la Fécafoot Seidou Mbombo Njoya et le premier vice-président de la CAF Augustin Senghor.

« C’est un moment singulier pour le Cameroun », s’est réjoui le ministre des Sports. « La partie camerounaise remplira tous les éléments du cahier de charges de cette grande compétition continentale. Et a à cœur de tenir ses engagements en la matière », a-t-il assuré.