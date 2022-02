CAN 2021 : le Sénégal champion d’Afrique

Le Sénégal est champion d’Afrique. Les Lions de la Teranga ont remporté leur premier titre continental ce dimanche 6 février 2022 au bout de la nuit à Yaoundé. Après avoir manqué un penalty dès l’entame de la rencontre, Sadio Mané s’est racheté et a porté son pays à la victoire face à l’Egypte de son partenaire à Liverpool, Mohamed Salah.

Au bout de la prolongation et après un match nul et vierge, les Sénégalais sont venus à bout des Pharaons dans cette finale de la Coupe d’Afrique des Nations (0-0, 2-4 tab). Après la finale perdue en 2019, le Sénégal est champion d’Afrique pour la première fois de son histoire. L’Égypte, de son côté, perd une deuxième finale en trois éditions après 2017 et manque l’occasion de soulever sa 8e CAN.